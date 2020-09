L’ultimo saluto a Flavio Mondini, venerdì 25 settembre alle 14.30 nel cimitero di Pieve

Posted on

Incidente auto – moto domenica verso le 15.30 dopo Siror. Incidente non grave e code anche lungo lo Schenèr Siror (Trento) – Schianto in moto domenica pomeriggio, tre chilometri dopo Siror in direzione San Martino di Castrozza. Dopo l’incidente, due moto austriache sono finite a terra, incendiandosi in seguito all’impatto. Il conducente dell’auto della zona, è stato […]