La comunità del Vanoi avvia una raccolta fondi per la famiglia di Luca Orsingher: ecco come contribuire

La scomparsa a soli 52 anni di Luca Orsingher ha lasciato tutti nel dolore in queste ore. Al via una raccolta fondi per sostenere la famiglia, in questo momento difficile. L’invito è a condividere e a diffondere anche via social l’iniziativa

Canal San Bovo (Trento) – Luca Orsingher ci ha lasciati improvvisamente a soli 52 anni. In una giornata d’autunno, che profuma d’estate. Dipendente da tempo della cooperativa locale PromoVanoi, era molto amato dalla sua comunità e dai colleghi di lavoro, con i quali condivideva molti progetti per il suo territorio, come documentano le immagini.

Aveva una battuta per tutti in ogni momento e un sorriso gentile che ci mancherà. Dopo la sua scomparsa, per un tragico malore, immediata è scattata in queste ore, la corsa della comunità del Vanoi, per sostenere la famiglia di Luca Orsingher, che lascia la moglie Lucia e le due giovani figlie Cloe ed Yvonne, oltre ai fratelli e ai parenti. Tutti possono contribuire concretamente anche con un piccolo sostegno.

Per questo, è stato attivato un conto corrente presso la filiale di Canal San Bovo della Cassa rurale Dolomiti.

Le comunità di Primiero e Vanoi si stringono alla famiglia di Luca Orsingher, per l’ultimo saluto sabato 29 ottobre alle 15 nella chiesa di Canal San Bovo