Lotta transfrontaliera al traffico di animali

Governatore Alto Adige, Kompatascher: progetti garantiscono maggior tutela

NordEst – Linee d’intervento e strategie comuni tra forze dell’ordine italiane e austriache a cavallo dei valichi del Brennero e di Tarvisio, per meglio riconoscere e contrastare il traffico illegale di animali domestici destinati al mercato: le hanno programmate e implementate i partecipanti al progetto europeo Bio Crime, finanziato con fondi del programma Interreg Italia-Austria e frutto di una collaborazione fra i territori dell’Alto Adige, della Carinzia e del Friuli-Venezia Giulia.

Gli esperti del settore e i partecipanti al progetto hanno fatto il punto della situazione nell’ambito del seminario di presentazione delle pratiche adottate nelle singole regioni coinvolte. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ringraziato in apertura di convegno tutti i partecipanti ai progetti finalizzati a una sempre maggiore tutela degli animali: come provincia di confine per l’Alto Adige è particolarmente importante instaurare connessioni con le realtà che operano in questo settore.