L’Orto di ieri e l’Orto di oggi, giovedì 11 aprile alle 20 a Sagron Mis

Primiero (Trento) – Si parlerà di orti e di agricoltura di montagna giovedì 11 aprile alle 20 nella sala comunale di Sagron Mis.

Durante la serata – organizzata dalle Acli di Zona in collaborazione con il Comune – è previsto l’intervento di Stefano Delugan, vicepresidente Federazione Trentina agricoltura biologica e biodinamica.

L’agricoltura biodinamica è un insieme di pratiche basate sulla visione spirituale antroposofica del mondo elaborata dal teosofo ed esoterista Rudolf Steiner attuate durante la produzione agricola, in particolare di prodotti alimentari. Lo scopo di chi abbraccia queste credenze vorrebbe essere il raggiungimento di una agricoltura in maggiore equilibrio con l’ecosistema. La cosiddetta agricoltura biodinamica incorpora anche alcuni dettami dell’omeopatia e alcune tecniche dell'”agricoltura biologica” e, con un approccio definito olistico, considera come un unico sistema il suolo e la vita che si sviluppa su di esso. Da un punto di vista pratico, due principi che si possono ritenere tipici della teoria biodinamica di Steiner, hanno a che vedere col compostaggio e con le fasi della Luna. La codificazione dei metodi biodinamici esclude inoltre l’utilizzo di qualsiasi innovazione scientifica o tecnologica collegabile alla rivoluzione verde.