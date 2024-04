L’orso M75 si è svegliato dal letargo in Alto Adige

Ha trascorso l’inverno nelle Alpi Sarentine

Bolzano – L’orso M75 ha trascorso l’inverno in Alto Adige. E’ la prima volta che si registra un secondo svernamento consecutivo di un orso nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. L’orso M75 che ha trascorso l’inverno 2023-24 nelle Alpi Sarentine, ed è di nuovo in movimento da diverse settimane. L’ultima sua traccia è stata segnalata dal guardiacaccia competente il 5 aprile nel comune di Barbiano.

L’Ufficio Gestione fauna selvatica ha recentemente pubblicato un rapporto sulla presenza dell’orso bruno in Alto Adige; in particolare, sono state ricostruite le vie migratorie di M75 sulla base di esiti genetici. Il maschio di quattro anni M75 è poco appariscente dal punto di vista comportamentale e raramente è stato avvistato. La sua presenza è stata confermata principalmente dalle tracce, dagli escrementi e dagli attacchi ad apiari e bestiame.

Se si incontra un orso a distanza ravvicinata, è consigliabile attirare l’attenzione su di sé parlando ad alta voce e allontanandosi. Se si incontra un cucciolo d’orso, è consigliabile allontanarsi con cautela. La madre si trova molto probabilmente nelle immediate vicinanze. Se un orso si avvicina o attacca un essere umano, quest’ultimo dovrebbe comportarsi come segue; come dimostrano le esperienze del Nord America e dell’Europa orientale: riporre un oggetto davanti a sé, ad esempio il cestino dei funghi o lo zaino, se questo non sortisce l’effetto desiderato, gettarsi a terra, accovacciarsi e mettere le mani sopra la testa.

L’Ufficio Gestione fauna selvatica fornisce informazioni continue sugli avvistamenti in corso sul sito web ufficiale (https://www.provincia.bz.it/ agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/lupo-alto-adige/agg iornamento-sulla-presenza-di-orso-e-lupo.asp ). A livello locale, anche i sindaci dei Comuni interessati vengono tenuti informati sui rilevamenti di grandi carnivori attraverso un canale telematico dedicato.

Inoltre, l’ufficio invita a segnalare immediatamente tutti i possibili avvistamenti di orsi e lupi. La legge sulla caccia dell’Alto Adige prevede inoltre che i titolari di licenze di caccia e guardiacaccia debbano segnalare entro 24 ore all’ufficio provinciale competente per la caccia qualsiasi avvistamento o ritrovamento di segni di presenza di orsi e lupi. In questo modo la popolazione e i sindaci possono essere informati tempestivamente della presenza di grandi predatori.