L’orsa Jj4 verrà trasferita in Germania. Oipa: “Perchè non in Romania?”

L’annuncio del Parco dei lupi e degli orsi della Foresta Nera e le prime reazioni delle associazioni animaliste

NordEst – L’orsa Jj4, che il 5 aprile 2023 ha ucciso il 26enne Andrea Papi e che ora è rinchiusa nel centro di recupero della fauna alpina del Casteller, a Trento, verrà trasferita nel Parco dei lupi e degli orsi della Foresta Nera, in Germania, l’Alternativer Wolf-und Bärenpark Schwarzwald. A diffondere la notizia è stato lo stesso ente, il quale fa sapere che si sta costruendo “un recinto all’aperto appropriato dal punto di vista comportamentale, con più alti standard di sicurezza, dove Jj4 sarà ospitata lontana dal percorso visitatori”. “Ancora una volta si conferma la serietà e la trasparenza delle decisioni assunte già nei mesi scorsi dalla Provincia autonoma di Trento. Siamo in attesa che il Parco della Foresta Nera completi le azioni per l’accoglienza di Jj4, così come prospettato. Le speculazioni polemiche lasciano il tempo che trovano”. È il commento dell’assessore alle foreste con delega ai grandi carnivori della Provincia di Trento Roberto Failoni alla notizia diffusa dal Parco dei lupi e degli orsi della Foresta Nera, l’Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald.

Le prime reazioni

“Ben venga, per l’orsa JJ4, la condizione di semilibertà che, a quanto pare, otterrà nel “Parco orsi” della Foresta Nera e che le è certamente negata al Casteller. Ci chiediamo soltanto quando il trasferimento potrà aver luogo, dato che il recinto di sicurezza in cui l’orsa sarà ospitata deve ancora essere costruito e che è tuttora in corso la raccolta fondi avviata allo scopo dalla struttura della “Fondazione per gli orsi” tedesca.

Né si comprende perché non sia mai stato preso in considerazione il rifugio di Zarnesti in Romania, proposto da Leidaa e Oipa al tavolo tecnico del Ministero dell’Ambiente. La Provincia autonoma di Trento non si è mai degnata di risponderci». Così Leidaa e Oipa commentano in una nota l’annuncio della “Fondazione per gli orsi” che JJ4 sarà trasferita.