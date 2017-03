Longo e Cattaneo sul podio in Costa Rica

Connect on Linked in

Primo impegno agonistico e primo podio della stagione per i due capitani della Wilier Force, il trentino Tony Longo e il bergamasco Johnny Cattaneo

NordEst – Nel weekend appena trascorso hanno preso parte alla «Copa Endurance» in Costa Rica, sede del primo ritiro ufficiale del 2017. Longo e Cattaneo hanno sfruttato l’occasione per un primo test, ideale per valutare il lavoro fin qui svolto, impegnati in una gara di 70 chilometri molto nervosa, con oltre 1100 metri di dislivello e un clima particolarmente caldo e umido.

I due forti biker della Wilier Force hanno fatto gara di testa fin dai primi chilometri assieme al colombiano Luis Mejia Sanchez. I tre sono riusciti a fare il vuoto e hanno tagliato il traguardo assieme dopo 2h34’00”, tutti racchiusi in tre decimi di secondo, con Mejia Sanchez che ha preceduto nell’ordine Cattaneo e Longo, secondo e terzo, mentre i primi inseguitori hanno chiuso con un ritardo di oltre otto minuti.

Al di là del risultato, la marathon costaricana è servita per prendere confidenza con le competizioni e il ritmo gara, con riscontri positivi per entrambi gli atleti della squadra diretta dal team manager Massimo Debertolis, anch’egli al via assieme all’amico Dax Jaikel. Dopo una buona partenza, Debertolis è stato vittima di una foratura al 25° chilometro, costretto a fermarsi per rimediare al guasto e alla fine comunque 12° nella classifica assoluta, con Dax Jaikel secondo tra i master.

Nel weekend, inoltre, hanno fatto il loro esordio con la nuova maglia della Wilier Force anche il lecchese Matteo Valsecchi e il ligure Marco Rebagliati, schierati ai nastri di partenza della gara del trofeo Laigueglia Mtb Classic, gara di cross country. Valsecchi ha tagliato il traguardo in quinta posizione, mentre Rebagliati ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un taglio di copertone a un giro dal termine, mentre occupava la quarta posizione.