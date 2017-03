Longo e Cattaneo con la Nazionale ad Alassio

Connect on Linked in

Rientrati dal ritiro in Costa Rica e dopo il successo a «El Reto del Quetzal», corsa a tappe a coppie brillantemente vinta in Guatemala, i due capitani della Wilier Force Johnny Cattaneo e Tony Longo saranno impegnati questa settimana in un ritiro con la Nazionale

NordEst – Il bergamasco e il trentino, infatti, figurano nella lista dei convocati dal Ct Mirko Celestino per lo stage in programma ad Alassio (Savona) fino a domenica: un periodo di allenamento che si concluderà con la partecipazione alla Gran Fondo Muretto, proprio ad Alassio.

La gara del 26 marzo, che per la Wilier Force vedrà al via anche Marco Rebagliati, segnerà il debutto stagionale italiano di Longo e Cattaneo, con quest’ultimo che sogna di concedere il bis dopo il successo dello scorso anno, forte delle buone indicazioni recentemente raccolte in Guatemala.

La restante parte del team, invece, prenderà parte alla Gran Fondo Tre Valli a Tregnago, in provincia di Verona. Domenica, intanto, Matteo Valsecchi e il giovane altoatesino Michael Wohlgemuth hanno partecipato alla South Garda Bike di Medole, in provincia di Mantova.

Valsecchi è stato vittima della sfortuna e dopo 30 chilometri di gara, mentre era nel gruppo dei migliori, ha avuto un problema con un ramo che gli ha piegato il deragliatore del cambio, costretto a un “pit stop” forzato e ad accontentarsi del 44° posto.

Wohlgemuth, invece, ha pagato un percorso non particolarmente adatto alle sue caratteristiche, ma ha sfruttato l’occasione per fare esperienza, preziosa per il biker classe 1998. L’altoatesino ha chiuso in 59ª posizione.