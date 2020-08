Longo domina la ‘Pedalonga’ nel Bellunese

La Pedalonga, gara di mtb disputata a Sega Digon di Comelico Superiore (Belluno), ha rappresentato un ottimo test per i biker dopo l’emergenza covid

NordEst – Gli atleti in gara si sono confrontati su un percorso di 63 chilometri e circa 3000 metri di dislivello, condito con tratti tecnici sia in salita che in discesa. A differenza del passato, la competizione si è svolta con partenze a tempo, una sorta di lunga cronometro a coppie.

Al via, a premiare gli sforzi compiuti dagli organizzatori, c’era anche il campione del mondo marathon Leonardo Paez. La vittoria, però, è andata al trentino Tony Longo (foto) e a Daniele Mensi (Wilier 7C Force), che hanno portato a termine la loro prova In 3h33’07”, precedendo il duo composto da Stefano Valdrighi e Jacopo Billi (a 1’12”), con Paez e Massimo Rosa terzi in 3h34’38.

In breve

Il recordman primierotto Marco Gubert fissa ancora un nuovo tempo da battere: nelle scorse settimane sul sentiero Frassati da Arco a San Romedio, ha segnato un FKT – acronimo che tradotto significa il “miglior tempo conosciuto” o record di velocità – difficile da superare: in 12 ore, 47 minuti e 10 secondi ha percorso i 107,70 chilometri che separano Arco da San Romedio, lungo il sentiero Frassati. Il 32enne, cuoco a Tenno e atleta nel tempo libero, è partito alle 3 e 17 di notte prevedendo di impiegare 15 ore circa per percorrere il tragitto con ben 4700 metri di dislivello in salita e 4000 in discesa, invece ne ha impiegate tre di meno.

Gubert, non è nuovo alle performance top: lo scorso febbraio, infatti, aveva vinto la Tjornarparen Ultra Trail 100 Miles in Svezia, registrando il record del percorso in 19 ore 13 minuti e 10 secondi.