Longo concede il bis all’Alpen Tour Trophy Il trentino rafforza la propria leaderhip

Connect on Linked in

Seconda tappa e seconda vittoria per Tony Longo all’Alpen Tour Trophy, gara di quattro giorni in corso di svolgimento in Austria, nella nota località sciistica di Schladming, teatro del celebre slalom di Coppa del Mondo di sci alpino

Trnto – Il capitano della Wilier Force, che ha già inserito due volte il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione nel 2015 e nel 2016, ha confermato il proprio feeling con la gara austriaca e si è imposto anche nella seconda frazione, 61 chilometri e 2800 metri di dislivello positivo, con due Gpm, quello Hochwurzen a quota 1840 metri (al km 14,7) e quello di Giglach Seen a quota 2000 metri (al km 36).

A differenza della prima giornata, quando aveva fatto gara a sé pressoché dall’inizio alla fine, questa volta il forte biker trentino del Primiero ha optato per una tattica più accorta, per poi sferrare l’attacco vincente. L’unico a tenere il ritmo di Longo è stato il quotato austriaco Daniel Geismayr, che si è però dovuto arrendere al forcing operato dal portacolori della Wilier Force 7C nel tratto più impegnativo della seconda salita.

Longo ha poi controllato la situazione, senza prendere rischi nella successiva discesa, molto ripida e veloce. Si è ben comportato anche l’austriaco Uwe Hochenwarter, che ha conquistato il secondo sesto posto consecutivo ed è salito in quinta piazza nella classifica generale, così come i quattro atleti della “succursale” colombiana della Wilier Force 7C. Luis Mejia ha chiuso quinto nella graduatoria di tappa, seguito all’ottavo e al quattordicesimo posto dai due costaricani Gregory Brenes Obando e Jonathan Carballo. Molto bene anche la colombiana Angela Parra, terza e quinta nelle due tappe fin qui disputate, con un cenno anche per la buona prova di Massimo Debertolis (18°). Giornata sfortunata, invece, per l’under 23 altoatesino Michael Wohlgemuth, che ha perso parecchio tempo nel finale di frazione a causa di una foratura e ha chiuso 40°. Sabato è in programma la terza e penultima tappa, su un percorso di 53 chilometri con 2200 metri di dislivello positivo.

Ordine d’arrivo 2ª tappa: 1. Tony Longo (Ita, Wilier Force 7C) 2h48’43”; 2. Daniel Geismayr (Aut, Team Centurion Vaude) a 0’37”; 3. Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude) a 2’03”; 4. Jochen Käß (Ger, Team Centurion Vaude) a 2’18”; 5. Luis Mejia (Col, Cbz-7C-Wilier) a 3’30”; 6. Uwe Hochenwarter (Aut, Wilier Force 7C) a 3’39”; 7. Luca Ronchi (Ita, Team Soudal Leecougan) a 3’40”; 8. Gregory Brenes Obando (Crc, Cbz-7C-Wilier) a 4’46”; 9. Martino Tronconi (Ita, Team Bike Innovation) a 5’53”; 10. Andreas Seewald (Ger, Rocklube Revolutional Racing) a 6’42”; 18. Massimo Debertolis (Ita, Wilier Force 7C); 40. Michael Wohlgemuth (Ita, Wilier Force 7C).

Classifica generale: 1. Tony Longo (Ita, Wilier Force 7C) 6h05’09”; 2. Daniel Geismayr (Aut, Team Centurion Vaude) a 5’12”; 3. Markus Kaufmann (Team Centurion Vaude) a 5’48”; 4. Jochen Käß (Ger, Team Centurion Vaude) a 7’00”; 5. Uwe Hochenwarter (Aut, Wilier Force 7C) a 9’44”.