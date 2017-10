Londra, volo Ryanair scortato a terra da jet RAF per allarme bomba (FOTO)

Un velivolo passeggeri della compagnia irlandese è stato scortato a terra fino all’aeroporto di Stansted: le autorità lituane hanno avvertito di un passibile allarme bomba. L’aereo avrebbe dovuto atterrare a Luton

Londra – Allarme bomba su un volo Ryanair, scortato dai jet RAF all’aeroporto di Stansted. Si tratta del volo FR 2145, proveniente da Kaunas, in Lituania, che avrebbe dovuto atterrare a Londra Luton alle 09.00 locali.

L’aereo passeggeri è stato scortato allo scalo di Stansted che – precisa in una nota l’aeroporto – non è stato chiuso. Ed è rimasto aperto anche lo spazio aereo sopra i cieli di Londra. Gli aerei della Raf, due jet Typhoon, sono stati autorizzati a volare a «velocità supersonica» spiega un portavoce della Royal Air Force per ragioni di sicurezza nazionale.

We'd like to advise you the airport is open and operating normally.

Flights were briefly held earlier while an aircraft diverted in to STN. — Stansted Airport (@STN_Airport) October 4, 2017