A Lona Lases scontro tra un’auto e un camion: grave un uomo di 67 anni alla guida di un suv

Sul posto è intervenuto l’elicottero che ha trasferito l’anziano al Santa Chiara di Trento

Lona lases (Trento) – E’ ricoverato in condizioni gravi al Santa Chiara di Trento, un uomo di 67 anni, dopo il violento scontro tra la sua auto e un camion in Val di Cembre. Saranno i Carabinieri di Cavalese a dover ricostruire l’esatta dinamica del grave incidente avvenuto lunedì a Lona Lases.

Per cause in corso di accertamento, la Bmw, guidata dall’anziano si è scontrata con il mezzo pesante poco prima di mezzogiorno, all’inizio del paese. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari con il supporto dell’elicottero da Trento.