“Lockdown taglia evasione fiscale del 25%”

“Additati da sempre come gli affamatori del popolo, non è da escludere che nei prossimi mesi, quando questa depressione economica sfocerà in una probabile crisi sociale, gli autonomi saranno chiamati a pagare il conto. In attesa che arrivino i soldi del Recovery fund, quasi sicuramente inizierà una campagna contro gli evasori fiscali, con l’obbiettivo di colpire, in modo particolare, gli artigiani, i commercianti e le partite Iva.

Le prime avvisaglie ci sono già, visto che autorevoli opinion leader hanno cominciato a invocare la democrazia della ricevuta”, spiega il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo che ribadisce la necessità che ” l’evasione/elusione vada contrastata ovunque essa si annidi” ma ricorda anche come gli strumenti per combattere chi non versa le imposte ci sono e da molto tempo”.