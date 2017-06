Lo Sport sollecita il turismo locale: “Primiero Dolomiti Marathon” con oltre 2000 iscritti e “Primiero O Week” per 1200 atleti

Connect on Linked in

Sabato 1 luglio si corre la seconda edizione del trail di montagna di 42, 26 e 6,5 km, organizzato dall’Unione Sportiva Primiero e dal Venicemarathon Club. Sono già più di 2000 gli iscritti e la gara sarà anche tappa del circuito Fidal “Eolo Mountain and Trail Running Grand Prix 2017”. Al via nella 26K anche i gemelli azzurri Martin e Bernard Dematteis. Grande richiamo anche per l’evento dedicato all’orientamento che si terrà dal 4 al prossimo 8 luglio con limite iscritti tra le Dolomiti a 1200 partecipanti. Un vero successo per l’organizzazione ‘low cost’ curata dalla sezione Orientamento Us Primiero

NordEst – Dopo la presentazione locale, in casa a Villa Welsperg, l’evento si presenta nuovamente anche a Mori e cala gli assi. Nello spettacolare scenario della Valle di Primiero e del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino, sabato 1 luglio si corre la seconda edizione della Primiero Dolomiti Marathon, lo spettacolare trail di montagna con percorsi accessibili a tutti di 42, 26 e 6,5 km, organizzato dall’Unione Sportiva Primiero e da Venicemarathon Club. La manifestazione è stata presentata anche a Mori (Tn) presso la Cantina Sociale Mori Colli Zugna.

Sono già ben oltre 2000 gli iscritti alle tre manifestazioni ma c’è tempo fino a giovedì 29 giugno per registrarsi online, mentre da venerdì 30 le iscrizioni si potranno effettuare presso il Primiero Dolomiti Village (Centro Sportivo dei Fossi – Fiera di Primiero – Loc Transacqua). “Stiamo rifinendo gli ultimi particolari, completando le ultime piccole cose e per sabato saremo sicuramente pronti. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le organizzazioni locali in modo da far diventare quest’appuntamento sportivo un evento per tutta la valle” – ha dichiarato ilvicepresidente della US Primiero Franco Orler.

“Siamo felici ed orgogliosi di sviluppare anche quest’anno, con US Primiero e con il territorio, questo progetto che si preannuncia già di grande successo. Il buon riscontro delle iscrizioni sono una reale testimonianza di come il grande lavoro fatto lo scorso anno stia dando i suoi frutti. Anche per il futuro, il nostro impegno sarà sempre forte e costante perché questa manifestazione è entrata nei nostri cuori ed è diventata una tappa fondamentale del nostro percorso di promozione sportiva” – queste le parole di Piero Rosa Salva – presidente Venicemarathon Club”

La grande novità di quest’anno – L’inserimento della manifestazione nel prestigioso circuito nazionale di corse in montagna promosso dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera “Eolo Mountain and Trail Running Grand Prix 2017”. La Primiero Dolomiti Marathon rientra nella categoria “Trail Cup” assieme a Chiavenna (So), Sant’Eufemia a Majella (Pe), Gavirate (Va) e Segni (Lt) e sarà la seconda tappa dopo quella lombarda di Chiavenna che si è corsa lo scorso 23 aprile. Un riconoscimento importante per questa giovane manifestazione. Tra l’altro, proprio in questi giorni la nazionale azzurra di corsa in montagna sta trascorrendo a Fiera di Primiero il ritiro preparatorio in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

”Saranno al via della 26k i gemelli azzurri Martin e Bernard Dematteis – ha illustrato il team manager della Fidal Tito Tiberti – per proseguire nel loro percorso verso il mondiale italiano di corsa in montagna a Premana (LC) del prossimo 30 luglio, lo specialista alle lunghe distanze Luca Cagnati e il debuttante in azzurro Hannes Perkmann. Tutti gli altri componenti della nazionale si diletteranno con le famiglie nella 6,5k”.

Il programma – La 42 partirà alle 8.45 da Villa Welsperg in Val Canali e attraverserà San Martino di Castrozza per arrivare nel centro storico di Fiera di Primiero. Il tracciato sarà caratterizzato principalmente da strade forestali e alcuni tratti di sentiero facilmente accessibili, con un dislivello positivo di 1242 m e uno negativo di 1543 m, mentre il punto più alto da raggiungere è posto a 1683 m. La 26 km partirà invece alle 10.30 da San Martino di Castrozza per arrivare a Fiera di Primiero, con un dislivello positivo di 448 m e uno negativo di 1198m. Il punto più alto del percorso è posto a quota 1683 m. Alle 10 partirà anche il Family Trail di 6,5 km aperto a tutti, famiglie, nordic walker, giovani e anziani che si svilupperà invece nei dintorni diFiera di Primiero, lungo strade larghe e facilmente accessibili a tutti. ll Primiero Dolomiti Village – (Centro Sportivo dei Fossi – Fiera di Primiero – Loc Transacqua) sarà il cuore della manifestazione. Aprirà venerdì 30 giugno dalle 15 alle 23 e sabato 1 luglio dalle 8 alle 18.30. Per tutti i finisher la medaglia di partecipazione, realizzata dai ragazzi del Laboratorio Sociale di Mezzano (ANFFAS) e il diploma di partecipazione. Per tutti gli iscritti, inoltre, il Forst Party sarà completamente gratuito.

Quattro compleanni in gara – I partecipanti che il primo luglio spegneranno le candeline del compleanno (Enrico Carta, Paolo Cobetto Ghiggia, Schmid Thomas e Schmid Barbara-Kirsten) mentre i partecipanti più longevi sono Franco Di Sanzo (1938) e Fiorenza Simion (1943). Sono ben 33 le nazioni presenti e le più rappresentate sono l’Olanda, la Gran Bretagna e l’Ungheria con 10 iscritti per paese. Sedici sono invece le regioni italiane rappresentate. Tra queste, quelle con il maggior numero di iscritti sono il Veneto con 1326, la Lombardia, il Trentino con 162 e l’Emilia con 120.

Primiero O Week per 1200 giovani

Dal 4 al prossimo 8 luglio 1200 giovani orientisti (numero chiuso), si sfideranno tra le lanterne ai piedi delle Dolomiti patrimonio Unesco. Un vero e proprio successo per l’organizzazione dell’evento – curata da Us primiero Orientamento – che ha puntato al massimo contenimento delle spese, richiamando un numero davvero importante di atleti che resteranno in zona per diversi giorni, scoprendo le meraviglie del territorio.

Sono oltre 30 le nazioni con iscritti e di queste, ben 6 hanno oltre 100 partecipanti al via: Italia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Repubblica Ceca. L’appuntamento si preannuncia come una vera e propria festa dell’Orienteering e delle famiglie.

“Dopo i Campionati Mondiali Junior del 2009 e i Campionati Mondiali Studenteschi del 2011 – spiega Roberto Pradel che oltre ad essere orientista è anche presidente della Comunità di Primiero – torniamo con un evento internazionale di Orienteering a più giorni denominato PRIMIERO O WEEK. La sezione orientamento intende proporre a cadenza biennale questo evento popolare aperto ad orientisti di tutte le età e nazionalità”.

Il pezzo forte dell’evento sarà la 3 Giorni delle Dolomiti – www.dolomiti3days.com – ed in questa prima edizione sono state scelte alcune delle località più suggestive quali la Val Venegia, Passo Rolle e San Martino di Castrozza. “Saranno organizzati inoltre due eventi promozionali all’interno dei nostri paesi di Fondovalle per un totale di 5 giorni di gare. Lo scopo dell’organizzazione è quello di mantenere vivo l’interesse sportivo per l’Orienteering a Primiero, coniugare sport, turismo, prodotti eno-gastronomici e cultura locale per contribuire a promuovere il territorio al meglio delle nostre possibilità”. Una curiosità conferma il fortissimo fascino esercitato dalla Valle di Primiero sugli orientisti di tutto il mondo.

“Non abbiamo promosso l’evento con campagne promozionali forti – conclude Pradel – ma lavorato su un database creato in passato durante gli appuntamenti internazionali. A questo aggiungiamo il volantino diffuso agli scorsi Mondiali. Eravamo comunque sicuri del fatto che ci sarebbe stato grande interesse e, fortunatamente, non ci siamo sbagliati”.