Lo splendido sorriso di Miss Italia è trentino: vince Alice Arlanch, seconda la feltrina Coden (VIDEO)

Una su tutte, la più bella. Alice Rachele Arlanch, 21 anni da Trento, è Miss Italia 2017

Trento (Adnkronos) – La giovane, che sogna di diventare avvocato, ha così superato le trenta finaliste al concorso guidato da Patrizia Mirigliani – giunto quest’anno alla sua 78esima edizione – ereditando la corona dalla reginetta toscana Rachele Risaliti.

Alice, che nel corso della gara ha ottenuto più corone, si è quindi classificata prima davanti a Laura Coden di Feltre e, a sorpresa, alla super favorita 19enne di Udine Samira Lui.

A condurre la serata l’ex dj Francesco Facchinetti, in giuria Nino Frassica, Gabriel Garko, Christian De Sica, l’ex Miss Italia ora attrice Francesca Chillemi e Manuela Arcuri. Sul palco anche Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato, che esattamente 10 anni fa aveva partecipato al concorso.

ALICE RACHELE ARLANCH – Trentino Alto Adige, anni 21

Biografia

21 anni, alta 1.78 ha occhi verdi e capelli castani, Alice Rachele è diplomata al liceo classico, studia giurisprudenza all’Università di Trento, con indirizzo diritto internazionale e transeuropeo e sogna di diventare un bravo avvocato “impegnato – dice – a garantire l’uguaglianza sociale e la tutela dei diritti delle minoranze”.

Alice Rachele viene da una piccola frazione del Comune di Vallarsa (TN), che conta 14 abitanti, dei quali lei – assieme al fratello minore Andrea – è la più piccola “e anche la più bella”, confessa ridendo.

Sportiva come le ultime due Miss Italia, di cui porta entrambi i nomi, Alice Rachele ha praticato nuoto per molti anni ed ora si dedica alla corsa e alla palestra per mantenersi in forma. Tifosa del Milan e amante dei viaggi, è appassionata di fotografia e ha da poco acquistato una fotocamera professionale con la quale vorrebbe immortalare “i momenti più belli” della sua vita.

Fidanzata con Andrea, si ispira ad Angelina Jolie, una donna impegnata con le Nazioni Unite nella difesa dei diritti delle minoranze e dei profughi e rifugiati, famosa per aver intrapreso numerose missioni umanitarie nei paesi più poveri del mondo. Alice Rachele è una ragazza social: “Utilizzo prevalentemente Instagram, mi piace pubblicare foto con messaggi scherzosi e, soprattutto, cimentarmi in ‘stories’ in cui racconto i momenti migliori e più buffi della giornata. Amo farmi vedere come sono realmente, senza filtri”.

