Litigio tra gemelli, uno accoltella l’altro alla schiena

I due vivono assieme a Susà di Pergine, in Trentino

Trento – Un litigio tra due fratelli gemelli di 20 anni è finito con una coltellata. È accaduto a Susà di Pergine questa mattina. Sul posto i carabinieri, che stanno ora verificando i motivi (sembrerebbe futili) alla base del gesto. Secondo le prime informazioni, uno dei due gemelli, al termine di una accesa discussione, ha colpito alla schiena l’altro con un coltello. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Trento in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore, invece, è stato portato nella caserma dei carabinieri a Pergine per essere interrogato.

In breve

Un incendio boschivo si è sviluppato in mattinata nei boschi sopra Levico. Una zona già colpita pesantemente da Vaia e dove gli alberi schiantati rischiano di favorire il propagarsi delle fiamme.