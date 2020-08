Lite tra fidanzati termina in arresto per droga

Operazione della Questura di Trento

Trento – La squadra volante e la squadra mobile di Trento hanno arrestato F. A., romano di 40 anni, che deteneva 1,300 kg di marijuana e 1,30 grammi di cocaina.

Gli agenti sono intervenuti per una lite fra fidanzati e hano notato una certa agitazione dei due che poteva essere legata all’assunzione di sostante stupefacenti da parte della ragazza.

Da li un controllo sommario ha portato al rinvenimento e al sequestro di 300 grammi di marjunna nascosta in un armadio. In considerazione del ritrovamento e grazie anche all’aiuto degli investigatori della squadra mobile si procedeva alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo dove sono stati rintracciati un chilogrammo di marijunana e 1,30 grammi di cocaina, in varie parti dell’appartamento posto in centro città e alcuni attrezzi utilizzati per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.

A questo punto l’uomo è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In breve

Il bollettino di sabato 1 agosto dell’Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento attesta zero contagi a fronte di 1294 tamponi analizzati. Nemmeno oggi si registrano decessi causati dal virus, mentre un soggetto positivo ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale, ma non si trova in rianimazione, informa la Provincia di Trento.