A chi vuole godere della montagna in bianco ma non necessariamente in verticale, a chi ama la tranquillità ed i luoghi speciali e meno frequentati, le aree protette offrono coinvolgenti proposte: passeggiate guidate, escursioni con racchette da neve, emozionanti esplorazioni ed avventure all’aria aperta. Una compilation di occasioni diverse e divertenti per esplorare il Trentino in bianco, vivere l’atmosfera dei paesi di montagna e scoprire luoghi preziosi.

Fiore all’occhiello sono le camminate con il passo lento delle ciaspole, sulle tracce degli animali scoprendo le loro strategie per superare il rigido inverno. Ma anche “a caccia” di paesaggi immensi, di colori tenui e di atmosfere senza tempo. Da dicembre a marzo, un ricco calendario di appuntamenti nei parchi, occasioni uniche per vivere una dimensione diversa di una natura straordinaria.

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino propone le passeggiate nell’atmosfera fiabesca della “Foresta dei violini” di Paneveggio. A San Martino di Castrozza una iniziativa tra “storia e natura” permette di scoprire le radici storiche e i pregi naturalistici di questa rinomata località dolomitica mentre una passeggiata nei dintorni racconta le soluzioni adottate dalla valle per vivere a basso impatto ecologico. Le escursioni con le racchette da neve, con l’accompagnamento delle Guide Alpine, conducono in luoghi magici del Parco: i Laghetti di Colbricon con le storie dei cacciatori preistorici, l’Altopiano delle Pale con la suggestiva atmosfera di un mare di neve, i Piani della Cavallazza con i branchi di camosci.

Molto nevoso per le alte cime delle montagne che sfiorano i 3800 metri, il Parco Nazionale dello Stelvio Trentino offre nelle vallate di Peio e Rabbi molti itinerari innevati tra boschi e pascoli. Grazie ai racconti delle Guide Parco, le escursioni con le racchette da neve – sia diurne che serali al chiaro di luna – si trasformano in piccole avventure nelle bellezze naturalistiche del territorio: vecchi masi, pendii terrazzati, boschi, malghe… Un’occasione per scoprire come animali e piante del Parco affrontano il duro inverno alpino.

Emozioni d’inverno anche nel Parco Naturale Adamello Brenta dove si potrà andare alla scoperta di una natura che dorme solo apparentemente in un paesaggio disegnato dalla magia e dai giochi di luce dell’ambiente invernale. “Dormon o son desti?” ci si chiede sull’Altopiano della Paganella sulle tracce degli animali, mentre ci sono “Un’oasi da scoprire” fatta di ghiaccio e gelo nella Comano Valle Salus e il “Fascino eterno: le Dolomiti, la neve e il tramonto” a cui abbandonarsi in Val Rendena. Le Guide alpine e gli Operatori del Parco, non solo accompagnano i partecipanti e raccontano l’area protetta, ma, sono impegnati anche in dimostrazioni delle attività d’alta quota: arrampicata su ghiaccio, sci alpinismo, ricerca dispersi in valanga. Inoltre, alla Casa del Parco Geropark di Carisolo è eccezionalmente allestita fino a marzo la mostra itinerante “DinoMiti – Rettili e Fossili delle Dolomiti” rivolta soprattutto alle famiglie.

Anche le Reti di Riserve - mosaico di 9 aree protette da Fiemme e Fassa alle Alpi Ledrensi, dalla Sarca all’Alto Noce, dal Baldo a Cembra e Bondone – mettono insieme un piccolo ma interessante calendario di proposte: serate per scoprire il gusto speciale della Val di Cembra incontrando produttori di vino e di birra; ciaspolate di luna piena sulle Alpi Ledrensi, e dopo cena un tuffo nell’atmosfera delle fiabe a Ledro Land Art con letture animate; ciaspolate a Tremalzo, di sera con gli astronomi e di giorno con gli esperti di adattamenti invernali di animali e piante; il percorso con soste golose tra le malghe del Monte Baldo, ciaspole ai piedi.

I calendari dettagliati delle proposte invernali di Parchi e Reti di Riserve

