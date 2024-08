L’industria trentina cerca mille lavoratori, ma le richieste arrivano anche da altri settori

Indagine di Confindustria Trento. C’è molto lavoro da fare nella comunicazione fra imprese e chi cerca lavoro. Metà degli studenti vede il proprio futuro in Trentino

Trento – Non è sempre facile fare incontrare domanda ed offerta di lavoro. Proprio per questo Confindustria Trento ha avviato una indagine fra 150 imprese e 500 studenti fra i 17 e 25 anni. Ne emerge che metà delle imprese cerca tramite le agenzie del lavoro, alle quali si rivolge il 10% degli studenti.

Studenti che al 70% considerano la collaborazione scuola, università-lavoro lo strumento primario per trovare impego, mentre solo 28% delle aziende lo utilizza per presentarsi ai giovani.

Si scopre inoltre che la metà degli studenti vede il futuro lavorativo in Trentino (ma si scende al 33% fra gli universitari) perché cerca innanzitutto qualità della vita. La questione stipendio arriva dopo, del resto il 69% dei giovani accetterebbe un salario inferiore ai 24.000 euro lordi mentre il 73% delle imprese offre uno stipendio superiore. Dunque bisogna investire in welfare, flessibilità e formazione. Il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana vorrebbe un osservatorio permanente sul tema.