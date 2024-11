“Lilt for Men”: al via la campagna informativa per la prevenzione e diagnosi precoce

Al via in Trentino la Campagna “LILT for Men – Percorso Azzurro” per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, cancro alla prostata e ai testicoli, promossa da LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento

Trento – Dopo un ottobre caldissimo – non solo per il meteo, ma per le numerose attività svolte a celebrazione della Campagna “LILT for Women – Nastro Rosa” -, il novembre di LILT si tinge di azzurro.

La Campagna nazionale “LILT for Men – Percorso Azzurro” si pone l’obiettivo di rendere gli uomini – giovani e adulti – maggiormente protagonisti della propria salute, nel presente e per il futuro. Per fare questo LILT promuove tutto l’anno l’adozione di un sano stile di vita, ma in particolare nel mese di novembre propone visite urologiche alla prostata per chi ha più di 50 anni, ai testicoli per chi ha tra i 20 e i 50 anni e consulenze per chi vuole capire come riconoscere segnali d’allarme e casi di familiarità.

Questi incontri individuali con gli specialisti saranno disponibili a Trento – su appuntamento tel. 0461 922733 e nelle Delegazioni LILT in provincia, www.lilttrento.it. (in basso tutti i riferimenti).

Nel 2020 sono state stimate 2.300 nuove diagnosi di tumore al testicolo. Anche se questo numero è piuttosto basso (per il tumore alla prostata ne sono state stimate 36.000), continua a essere fondamentale per i più giovani sottoporsi a visite e controlli, perché la cura del tumore al testicolo porta alla sua guarigione nel 99% dei casi se la malattia è ai primi stadi clinici e nel 75-80% dei casi anche nelle forme avanzate.

Ecco come prenotare le visite