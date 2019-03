“Lightning Thunder Over Europe”, al 51° Stormo di Istrana F35 in volo

Connect on Linked in

I velivoli di 5^ generazione del 32° Stormo hanno operato dal 51° Stormo per una settimana nell’ambito dell’esercitazione “Lightning Thunder Over Europe”

NordEst – Sulla pista del 51° Stormo, sono atterrati sei F-35A del 32° Stormo di Amendola (FG) che per circa una settimana hanno operato dalla base trevigiana per raggiungere il Poligono elettronico “Polygone” di Bann in Germania. L’esercitazione, che prende il nome di Lightning Thunder Over Europe, rientra nell’ambito del processo di consolidamento della piena capacità operativa del 13° Gruppo ed ha avuto il fine di testare la capacità di rischieramento in modalità “out & back” nonché l’abilità di condurre attività di volo sostenuta al di fuori della “home base”. Più in particolare l’addestramento ha avuto l’obiettivo di implementare la capacità di contrasto a sistemi aria-superficie sia reali che simulati nell’ambito dell’espressione dell’ Initial Operation Capability (I.O.C) già dimostrata dal sistema d’arma. I piloti hanno effettuato diverse sortite giornaliere impiegando anche alcuni naviganti del Gruppo in qualità di ufficiali di collegamento presso il poligono tedesco. La cornice di sicurezza, la cellula manutentiva e lo operazioni di volo sono state supportate dal personale del 51° Stormo nell’ambito della piena integrazione ed interoperabilità dell’Aeronautica Militare.

Il 51° Stormo ha infatti contribuito alla buona riuscita dell’esercitazione fornendo supporto tecnico logistico ed operativo, lavorando congiuntamente ed in totale sinergia con l’advance team proveniente dal 32° Stormo. In tale contesto, molto positivo è stato il ritorno in termini di efficienza di tutte le attività di supporto che il personale di Istrana ha saputo esprimere anche nei confronti del nuovo sistema d’arma, la cui presenza ha rappresentato sia una novità assoluta, sia un importante banco di prova. Nel periodo in questione, infatti, ben tre differenti assetti dell’Aeronautica Militare hanno operato dalla base di Istrana. Oltre agli F-35, che hanno conseguito tutti gli obiettivi prefissati nell’ambito della loro esercitazione, la base sede del 51° Stormo ha continuato ad operare con i velivoli AMX ed a fornire supporto tecnico logistico nonché manutentivo agli Eurofighter della cellula di allarme inseriti nel servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale. L’esercitazione degli F 35 si è conclusa con successo venerdì 15 marzo con il rientro dei velivoli alla base di Amendola.