Libretti al portatore, attenzione alla scadenza del 31 dicembre

Ancora 10 giorni per estinguere il libretto al portatore

NordEst – Il prossimo 31 dicembre ricorda l’Abi in una nota, scade il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per estinguere i libretti al portatore, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico ancora esistenti.

Restano dunque solo pochi giorni a disposizione di tutti coloro che hanno questo tipo di libretti e devono effettuarne l’estinzione nei termini previsti dalla legge.

ESTINZIONE – Coloro che hanno un libretto al portatore devono recarsi presso gli sportelli della banca o di Poste italiane e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione: convertire il libretto al portatore in uno di risparmio nominativo; trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo; chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.La manovra nelle tasche degli italiani.

SANZIONI – Per tutti i ritardatari, ossia per tutti i portatori di libretto che si dovessero presentare allo sportello dopo il termine del 31 dicembre, le banche e le Poste italiane saranno obbligate a inoltrare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze che potrà applicare ai portatori ‘fuori tempo massimo’ una sanzione pecuniaria da 250 a 500 euro.