Lezioni nella natura con la SAT del Primiero Vanoi: la montagna entra in classe

Connect on Linked in

E’ terminato il 30 maggio il ripristino della segnaletica sul sentiero n. 719 che collega Tonadico ai Piereni, il n. 719 appunto

di Alessia Simion

Primiero – Con l’intento di avvicinare i giovani alla montagna, il Direttivo sezionale della SAT locale, grazie anche alla presenza tra i suoi membri della maestra Lina Corona, ha allacciato rapporti di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Primiero e con altre realtà scolastiche presenti in valle (quali la scuola retta dai Padri Salesiani – Santa Croce – ed ENAIP).

Ne è nata la distribuzione di un questionario tra tutti gli studenti a partire dalle classi dalle terze elementari, questionario – i cui risultati sono ancora in via di analisi – che dovrebbe dare indicazioni sul come muoversi all’interno dell’universo studentesco per avvicinare i ragazzi all’escursionismo.

“Non ho mai avuto dubbi sul fatto che se la Società degli Alpinisti Tridentini vuole avere un futuro – spiega il presidente Ervino Filippi Gilli – , se lo deve costruire andando ad accendere collaborazioni con la scuola: se tra le centinaia di studenti che frequentano le varie classi anche solo una decina si innamorerà della montagna, vorrà dire che lo spirito che anima il sodalizio avrà un futuro, in caso diverso vedo per SAT un lento ma inesorabile declino. Si è anche proceduto, grazie alla collaborazione degli insegnanti e di sei volontari SAT, all’implementazione di un progetto che mirava al ripristino della segnaletica lungo il sentiero che collega Tonadico ai Piereni, il n.719 appunto”.

Il progetto è stato strutturato su più uscite

Una iniziale visita alla sede sella Sezione durante la quale ai 36 bambini delle classi IV^ A e IV^ B della Scuola Elementare di Tonadico è stato spiegato sia lo spirito che anima il sodalizio sia il modo corretto di disporre la segnaletica orizzontale e verticale lungo i sentieri. A questa visita che potremmo quasi definire istituzionale ne sono seguite altre due: la prima – il 10 maggio – ha permesso ai bambini di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti e di “rinfrescare” i segnavia lungo il sentiero che collega Tonadico ai Piereni, la seconda – finale – è servita per apporre sui simboli bianco-rossi dipinti in precedenza il numero del sentiero. In una splendida giornata di sole, l’uscita alla quale hanno partecipato quasi tutte le famiglie degli alunni, si è conclusa con il pranzo al sacco e la distribuzione a ciascun alunno dell’attestato di partecipazione al progetto.

“Se la direzione che abbiamo intrapreso come Direttivo è quella giusta – conclude Filippi – lo vedremo nei prossimi anni. Per il momento posso affermare senza paura di essere smentito che le premesse sembrano buone”.