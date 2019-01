Levico Terme, in fiamme il tetto di una casa

Connect on Linked in

L’incendio è probabilmente scaturito dalla canna fumaria, da lì le fiamme si sono estese al sottotetto. L’allarme da una donna che era in casa. Nessuno ferito

Levico Terme (Trento) – Casa in fiamme in centro a Levico, l’incendio è partito dal tetto di una abitazione in vicolo Vetriolo. Ad andare a fuoco sarebbe stata la canna fumaria. Una colonna di fumo nero ha sovrastato la palazzina, risultando ben visibile in tutto il paese.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

