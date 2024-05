Passo Vezzena, moto contro capriolo: morto un settantenne vicentino

L’incidente nel pomeriggio di venerdì 10 maggio, l’animale è comparso all’improvviso

NordEst – Il grave incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di venerdì 10 maggio: un motociclista 71enne residente in provincia di Vicenza, si è scontrato con un capriolo nella zona di passo Vezzena (sulla statale 349 nel territorio comunale di Levico Terme). L’animale è probabilmente sbucato all’improvviso e l’impatto è stato inevitabile e fatale per il motocilista, che è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Borgo Valsugana per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco volontari di Luserna, Levico e Caldonazzo. Anche l’animale è morto nell’impatto.

Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto uno sulle strade del Trentino negli ultimi due giorni. Nel pomeriggio di giovedì ha perso la vita un giovane ciclista di 17 anni, Matteo Lorenzi, per uno scontro con un furgone, mentre nella notte è morto a Rovereto un vigile del fuoco volontario di 32 anni, Federico Volani, scontratosi con con un mezzo pesante mentre viaggiava a bordo della propria motocicletta.