LEU Trentino, domenica 18 febbraio a Imèr incontro con i candidati Valer e Calì: “Alla ricerca di buone ragioni per votare”

Imèr (Trento) – L’incontro, dal titolo “Alla ricerca di buone ragioni per votare”, si svolgerà presso le Ex Sieghe di Imèr e sarà l’occasione per i cittadini e le cittadine per incontrare e conoscere i candidati di Liberi e Uguali, e per loro di conoscere più da vicino la realtà del Primiero, e illustrare le modalità di voto, e ricordare l’importanza di andare a votare in un momento di incertezza quale quello presente.

Una Costituzione da leggere

Come in tutti i loro incontri di presentazione, Valer e Calì doneranno a tutti i partecipanti all’incontro una copia della Costituzione Italiana, quale patrimonio da proteggere ma anche quale ricchezza da riscoprire e attuare fino in fondo.