‘Naturae19’, Dopo l’emergenza maltempo a Feltre un’opera d’arte ricrea il suono del vento (PROGRAMMA)

Nell’ambito del festival ‘Naturae’. Tutte le iniziative

NordEst – Il vento dell’uragano d’autunno che nell’ottobre 2018 ha abbattuto 14 milioni di milioni di alberi sulle Alpi diventa archetipo di un’installazione artistica che a Feltre, nell’ambito del Festival ‘Naturae’, richiama la necessità di fare di più per proteggere l’ambiente della montagna.

“Opera Invisibile”, è il titolo dell’opera di Ida Harm e Roberto Mainardi, è un suono della durata di 4 minuti e mezzo, elaborato fin nei minimi dettagli per riprodurre il vento di tempesta che ha raso al suolo intere porzioni di bosco sulle Dolomiti italiane, e in altre regioni dell’arco alpino il 29 ottobre 2018. L’installazione è collocata in Piazza Maggiore a Feltre. Il suono miscela il vento, la bufera e il suo farsi strada fra gli alberi, spezzati e ridotti ad ammassi di legno.

Verrà riprodotto ogni giorno alle 17.30, in Piazza Maggiore, per tutta la durata di ‘Naturae19’, il festival sul rapporto tra uomo e natura che si svolge tra bellunese e trevigiano fino al prossimo 8 febbraio.

‘Naturae’ 2019

Fino al prossimo 8 febbraio 2019 Feltre, Montebelluna, Valdobbiadene e Pieve di Soligo ospitano la terza dizione di NATURAE: festival cinematografico (e non solo), dedicato al rapporto tra uomo e natura.

Il Festival propone film (con diverse prime nazionali ed europee), corto e medio metraggi, selezionati tra le migliori produzioni nazionali ed internazionali, spesso opera di giovani registi o di case di produzione indipendenti, quindi difficilmente visibili nelle grandi sale. In programma, oltre ai film, ci sono incontri con ospiti con cui dialogare, due mostre e tante storie da condividere. In totale 10 appuntamenti in 4 città, dalle Dolomiti bellunesi alle Prealpi trevigiane.

Per NATURÆ19 gli artisti presentano quattro installazioni che sottolineano la condizione di una natura malata, sofferente, bisognosa di cure, ma anche le capacità rigenerative della Terra. Il Museo Diocesano Feltre-Belluno ospiterà: Aegritudo naturae, Terra a riposo e Quiescenza, mentre l’Opera invisibile in Piazza Maggiore.

Le installazioni al Museo Diocesano e in Piazza Maggiore sono visibili dal 26 gennaio al 24 febbraio. Ingresso gratuito per la visita alle installazioni; con visita al Museo Diocesano, biglietto ridotto: 5€ (venerdì, sabato e domenica: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 – www.museodiocesanobellunofeltre.it).

FILM

I film sono in lingua originale tradotti e sottotitolati a cura dell’Associazione Gente di Montagna.

Ingresso libero a tutte le serate.

MONTEBELLUNA | MARTEDÌ 29 GENNAIO, ORE 21, CINEMA ITALIA EDEN

A time to remember | di Ben Page e James Hamer, Inghilterra, 2018, 5’ (Esplorazione invernale nei selvaggi altipiani della Scozia)

Wild Horses | 2018, 26’ (Viaggio-avventura di un percorso in bicicletta, di 1700 km, attraverso le montagne del Kyrgyzstan)

In the Starlight | di Mathieu Le Lay, Inghilterra, 2018, 54’ (A caccia di cieli notturni nelle Montagne Rocciose, in Namibia e in Groenlandia)



VALDOBBIADENE | GIOVEDÌ 31 GENNAIO, ORE 21, AUDITORIUM PALAZZO PIVA

A time to remember | di Ben Page e James Hamer, Inghilterra, 2018, 5’ (Esplorazione invernale nei selvaggi altipiani della Scozia)

Hamama Caluna | di Andreas Anuuk Muggli, Svizzera, 2018, 23’ (I passi e le speranze di due giovani migranti attraverso le Alpi)

Namanu rruni | di Matthew Newton e Catherine Pettman, Tasmania-Australia, 2018, 14’ (Viaggio in una remota isola della Tasmania e nella vita del timido albatros)

Wild Horses | 2018, 26’ (Viaggio-avventura di un percorso in bicicletta, di 1700 km, attraverso le montagne del Kyrgyzstan)

Colors of change | di Jenny Nichols, USA, 2018, 20’ (La Groenlandia, minacciata dai cambiamenti climatici, vista attraverso gli occhi di un’artista, di uno scienziato e di un vecchio Inuit)







FELTRE | VENERDÌ 1 FEBBRAIO, ORE 21, OFFICINEMA

Eisnasen | di Lingg Veronica e Hofmann Joel, Svizzera, 2018, 8’ (Corto di animazione sul cambiamento climatico)

The Clean Approach | di Luca Albrisi e Alfredo Croce, Italia, 2018, 42’ (La riscoperta del profondo rapporto tra uomo e natura attraverso la pratica di attività outdoor sostenibili)

A land shaped by women | di Anne-Flore Marxer, Svizzera, 2018, 26’ (Il viaggio di due ragazze, campionesse di freeride, attraverso l’Islanda sul loro furgone, con snowboard e surf al seguito)

Ospiti: Luca Albrisi, regista e Alessandra Tanas, producer del film The Clean Approach





MONTEBELLUNA | MARTEDÌ 5 FEBBRAIO, ORE 21, CINEMA ITALIA EDEN

Eisnasen | di Lingg Veronica e Hofmann Joel, Svizzera, 2018, 8’ (Corto di animazione sul cambiamento climatico)

Namanu rruni | di Matthew Newton e Catherine Pettman, Tasmania-Australia, 2018, 14’ (Viaggio in una remota isola della Tasmania e nella vita del timido albatros)

Farmsteaders | di Shaena Mallett, USA, 2018, 60’ (La bellezza e le difficoltà di una giovane famiglia di contadini nelle verdi colline dell’Ohio dei monti Appalachi)

PIEVE DI SOLIGO | GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO, ORE 21, AUDITORIUM COMUNALE

A time to remember | di Ben Page e James Hamer, Inghilterra, 2018, 5’ (Esplorazione invernale nei selvaggi altipiani della Scozia)

Namanu rruni | di Matthew Newton e Catherine Pettman, Tasmania-Australia, 2018, 14’ (Viaggio in una remota isola della Tasmania e nella vita del timido albatros)

A land shaped by women | di Anne-Flore Marxer, Svizzera, 2018, 26’ (Il viaggio di due ragazze, campionesse di freeride, attraverso l’Islanda sul loro furgone, con snowboard e surf al seguito)

Colors of change | di Jenny Nichols, USA, 2018, 20’ (La Groenlandia, minacciata dai cambiamenti climatici, vista attraverso gli occhi di un’artista, di uno scienziato e di un vecchio Inuit)

Wild Horses | 2018, 26’ (Il viaggio-avventura di un percorso in bicicletta, di 1700 km, attraverso le montagne del Kyrgyzstan)





FELTRE | VENERDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 21, OFFICINEMA

A time to remember | di Ben Page e James Hamer, Inghilterra, 2018, 5’ (Esplorazione invernale nei selvaggi altipiani della Scozia)

Zabardast | di Jérôme Tanon, Francia, 2018, 54’ (Il diario collettivo di una grande avventura di esplorazione, sci e alpinismo nel cuore del Karakorum in Pakistan)

Colors of change | di Jenny Nichols, USA, 2018, 20’ (La Groenlandia, minacciata dai cambiamenti climatici, vista attraverso gli occhi di un’artista, di uno scienziato e di un vecchio Inuit)