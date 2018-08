L’Elicottero dei Carabinieri atterra a San Martino di Castrozza

Connect on Linked in

Guarda le originali immagini girate da Stefano Taufer dell’atterraggio del velivolo dell’Arma ai piedi delle Pale

San Martino di Castrozza (Trento) – L’elicottero dei Carabinieri è atterrato domenica mattina nella piazzola di Prà delle Nasse a San Martino di Castrozza.

Immagini non comuni, visto che in zona non è facile poter assistere all’atterraggio del velivolo dell’Arma, arrivato in zona, fortunatamente per servizio e non per emergenze locali.

Le immagini di Stefano big Taufer – grande appassionato ed esperto di velivoli – ci permettono di assistere in diretta all’atterraggio di una macchina che è intervenuta in molti interventi di grande importanza per la sicurezza dei cittadini.

Il Nucleo Elicotteri dei Carabinieri – E’ un reparto di volo, costituente il Servizio aereo carabinieri (SA), alle dipendenze del Raggruppamento aeromobili carabinieri (RAC), che si occupa del supporto aereo alle unità di terra. Nel 1965 furono istituiti i primi tre nuclei elicotteri, a Bolzano, Cagliari e Palermo, alle dipendenze del centro elicotteri di Pratica di Mare. I primi elicotteri furono della serie AB 47. Negli anni vennero costituiti gli altri dieci nuclei. Dal 1984 iniziarono a venire impiegati gli elicotteri AB 412, attualmente 32 in servizio.