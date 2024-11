Legge sulla montagna, via libera in Senato alla rimozione dei lupi

Posted on

Aumenta il numero di coloro che non cercano lavoro convinti di non riuscire a trovarlo NordEst – Gli occupati in Italia nel terzo trimestre 2022 sono diminuiti di 12 mila unità rispetto al secondo (-0,1%) attestandosi a quota 23 milioni 126mila, a seguito della diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila,) non compensata dall’aumento di quelli […]