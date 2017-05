Legambiente: nessun allarme per orsi e lupi in Trentino

Connect on Linked in

Legambiente Trento e Lipu Trento desiderano rispondere all’allarme lanciato martedì dalla Federazione provinciale

Trento – Allevatori trentini che avevano parlato di “invasione di animali aggressivi, orsi e lupi”. “Noi rispondiamo dicendo che non c’è alcuna invasione e non c’è alcun motivo di lanciare da parte di una categoria economica solida e socialmente rilevante come gli allevatori, allarmi che suonano antimoderni e denotano un atteggiamento irrazionale”, spiega in una nota. Il numero dei lupi segnalati sul territorio trentino, per altro solo in alcune zone – si legge nella nota – si conta sulle dita di una mano.

La quantità di danni a greggi e bovini finora causati dal lupo è assai limitata. Il numero di orsi, per altro presenti da oltre dieci anni, secondo l’ultimo Rapporto ufficiale della Provincia è fra i 49 e i 66 esemplari, in linea con quanto previsto dal progetto scientifico alla base del Life Ursus.

“Non c’è alcuna invasione perché la situazione è sotto controllo, la Provincia sta monitorando con gli esperti e con diverse metodologie moderne e adeguate da anni comportamento e popolazione di queste specie”, dice Legambiente. “Orsi e lupi – spiega la nota – non sono in ogni caso animali aggressivi, definizione eclatante e allarmistica: sono semplicemente un predatore nel caso del lupo, un occasionale predatore e onnivoro opportunista nel caso dell’orso. Gli orsi mangiano soprattutto vegetali, come noto.

I lupi come noto da 150 anni non aggrediscono l’uomo. Entrambe le specie sono elusive ed è raro che un umano incontri un orso o un lupo, nonostante il chiasso che ogni volta se ne fa sui giornali”.