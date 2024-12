LE VOSTRE SEGNALAZIONI/SR50, pendolari segnalano disagi e chiusure non segnalate

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero/Feltrino – Il nostro lettore Jgor, segnala disagi lungo la strada sr50 dello Schener. “Sono un pendolare – ci scrive – che da Primiero va verso Feltre ogni giorno. All’altezza di Ponte Oltra mi sono ritrovato nei giorni scorsi, un operaio della ditta che opera nel cantiere della galleria Pala Rossa, davanti alle transenne, che dirigeva il traffico verso Lamon. Chiamando Veneto Strade, anche loro dicono che bisogna segnalare queste situazioni e che non ero l’unico ad avere chiamato. Chiaramente la segnaletica non è mai stata presente con indicato il periodo e le fasce orarie. Se la gente venisse informata, potrebbe anche partire ulteriori 10/15 minuti prima per non arrivare poi tardi al lavoro come é successo a me. Ormai quella strada è un incubo. Adesso c’è anche un semaforo tra Moline e Val Rosna per lavori ai paramassi, c’è la deviazione a val Rosna per i sassi caduti ancora l’anno scorso che nessuno ha ancora sistemato, infine c’é il cantiere della Pala Rossa…”