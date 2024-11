LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Scritte e degrado nel parco in “località Gune” a Mezzano

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Mezzano (Trento) – Il nostro lettore, Raffaele Zotta, ci segnala questa situazione di degrado in data 01/11/2024, “al parco pubblico in località “Gune” a Mezzano. Simile situazione la si trova nella zona sportiva del paese, accompagnata talvolta da schiamazzi e rumori nelle ore notturne. Auspico controlli maggiori da parte delle forze dell ordine o chi di dovere, per preservare lo stato delle opere messe a disposizione per la comunità e per un’ opera di sensibilizzazione nei confronti dei giovani ragazzi coinvolti”.