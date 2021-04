LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Primiero, scritte spray sulle pareti esterne dell’Auditorium: quando saranno rimosse?

Riceviamo e pubblichiamo le vostre segnalazioni e i vostri suggerimenti. Inviate i vostri messaggi a redazione@lavocedelnordest.it o via whatsapp al 349/240 66 14

Primiero (Trento) – Alcuni lettori ci segnalano da mesi la presenza di alcune “fastidiose e insensate”, scritte spray sulle pareti esterne dell’Auditorium intercomunale di Primiero (verso la ciclabile), in una zona di passaggio (come documentano le foto). Nulla di particolarmente importante, ma se in una città possono anche passare inosservate, in un piccolo centro, pochi graffiti attirano l’attenzione.

L’auspicio è che vengano rimosse quanto prima, per evitare che simili comportamenti possano essere replicati in altre zone o su altri palazzi di pregio, creando danni certamente maggiori.

Altre segnalazioni locali

I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con un post su facebook, richiamano ad un maggior ‘senso civico’ chi frequenta le aree verdi della zona (Vallombrosa nella foto), dove in queste settimane spesso si sono registrati casi simili con diversi rifiuti abbandonati.