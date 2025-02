LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Parchi pubblici e mancanza di senso civico: “Non è la scuola che deve educare, ma la famiglia!”

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primero (Trento) – Il nostro lettore, Donato ci scrive per segnalare una situazione spiacevole in un parco locale. “Vorrei segnalare, allegando una foto, dal parco Vallombrosa a Primiero, che ci dice quanto senso civico abbiano (alcuni) dei nostri giovani a Primiero. Con un cestino a 2 metri, hanno lasciato le immondizie nel gazebo e dintorni. Non è la scuola che deve educare, ma la famiglia!”