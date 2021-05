LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Panchine Piazza San Marco a Transacqua: nel turismo i dettagli fanno la differenza

Posted on

Meteo Trentino consiglia di fare particolare attenzione ai fuoripista Trento – Pericolo valanghe da moderato (grado 2) a marcato (grado 3) oltre il limite del bosco. Attenzione ai fuoripista! Questo l’invito contenuto nel bollettino valanghe di Meteotrentino emesso ieri e ancora valido. In particolare vengono segnalati come pericolosi i pendii molto ripidi in quota con […]