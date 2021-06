LE VOSTRE SEGNALAZIONI/La Rurale Dolomiti taglia anche il bancomat in centro a Fiera: protestano i consiglieri di minoranza di Primiero

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero (Trento) – I consiglieri di minoranza di Primiero San Martino di Castrozza, Bruno Simion, Mariuccia Cemin, Marco Turra, Lorenzo Gubert e Roberto Pezzato, hanno scritto direttamente ai vertici dell’istituto di credito locale, esprimendo disappunto per la scelta di rimuovere lo sportello in pieno centro a Fiera di Primiero.

Pur essendo presenti altre banche in zona, i consiglieri comunali ritengono che lo sportello: “rappresenti un importante presidio per la cittadinanza di Fiera, soprattutto per la fascia più anziana della popolazione, che si vede privata della possibilità di un servizio di facile accesso”, costringendo la popolazione a spostarsi presso la sede di Transacqua, anche per un semplice prelievo di contanti.

La lettera inviata alla Cassa Rurale