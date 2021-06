LE VOSTRE SEGNALAZIONI/La Rurale Dolomiti taglia anche il bancomat in centro a Fiera: protestano i consiglieri di minoranza di Primiero

Posted on

Diverse le figure ricercate dall’azienda Trento – Scadono a breve i termini per presentare domanda di assunzione in Trentino Trasporti. Tutti i bandi aperti e i dettagli con le rispettive date di scadenza. SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO E PER ISTITUIRE UNA GRADUATORIA IN FIGURA DI “SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO” – PARAMETRO […]