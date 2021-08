LE VOSTRE SEGNALAZIONI/”Faccio spesso il sottopassaggio che passa sotto il ponte a Siror e porta al parco Vallombrosa…”

Posted on

Le cronache di questi ultimi tempi ci riportano spesso notizie di incendi in abitazioni private causati dal surriscaldamento delle canne fumarie. Notizie che ci danno l’occasione per ricordare quanto sia importante, per gli impianti di riscaldamento, mettere in atto una periodica manutenzione ed il controllo di efficienza energetica, la cosiddetta prova dei fumi Trento – […]