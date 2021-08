LE VOSTRE SEGNALAZIONI/”Faccio spesso il sottopassaggio che passa sotto il ponte a Siror e porta al parco Vallombrosa…”

Continuate ad inviare le vostre segnalazioni, sia positive che negative… Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero (Trento) – “Segnalo il ponte sulla statale per il passo Rolle in zona Siror. Si tratta del sottopassaggio subito sotto ‘Nolesca’. Siamo certi che vada bene così – si chiede Marco – che ci invia queste foto?

“Faccio spesso il sottopassaggio che passa sotto il ponte a Nolesca e porta al parco Vallombrosa. Ho cominciato scherzando ma ora mi sto preoccupando…”

Altre segnalazioni

Webcam panoramiche Primiero e Vanoi, a quando una riattivazione? “Sono Placido, desidero segnalare che le Webcam Vanoi e Primiero da troppo tempo sono offline. Sono occhi a livello pubblicità turistica – oltre a quelle istituzionali – ma anche di controllo del territorio e un contatto visivo per gli ex residenti . Non ho trovato online a chi segnalare la cosa, spero nel vostro intervento”.