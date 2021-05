LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Area artigianale Canal San Bovo: gomma danneggiata dalle buche, a quando una sistemazione della strada?

Posted on

Accertamenti in corso della Polizia locale dopo l’investimento di lunedì mattina nei pressi delle scuole elementari Primiero (Trento) – Grande spavento, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo, il bambino investito lunedì mattina poco prima delle 8, nei pressi delle scuole elementari di Tonadico a Primiero. Per cause in corso di accertamento, il bambino che si […]