LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Accessibilità al centro Storico di Fiera di Primiero e gestione degli spazi di transito (FOTO)

Primiero (Trento) – I consiglieri comunali di minoranza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, tornano a segnalare una situazione di disagio in centro a Fiera di Primiero. Lo fanno, informando direttamente il Comune e la Polizia locale di Primiero.

Si tratta di una situazione, scrivono i consiglieri comunali: “Perdurante da molti mesi, che interessa alcuni negozianti del Centro storico di Fiera. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di accesso dei fornitori alla zona pedonale, per il carico e scarico delle forniture, ma anche all’esigenza di poter svolgere, senza pregiudizio o limitazioni, ciascuno la propria attività commerciale.

La presenza di mezzi parcheggiati – si legge nella segnalazione – in fila indiana sino davanti agli accessi al centro storico, preclude ogni possibilità di carico e scarico in adiacenza ai negozi e obbliga i fornitori al trasporto delle forniture a mano dal vicino parcheggio di Via Guadagnini.

L’occupazione dei marciapiedi di pubblico transito costituisce, inoltre, elemento penalizzante per alcune attività che vengono letteralmente “saltate” vista la presenza di ingombri nell’adiacenza delle proprie vetrine. Riteniamo – conclude la minoranza – che la problematica sia di facile ed immediata risoluzione attraverso azioni di sensibilizzazione dei cittadini, sicuramente ragionevoli e comprensivi, e in grazia di una segnaletica stradale di maggiore evidenza; certi nella comprensione della problematica evidenziata e in un tempestivo riscontro”.