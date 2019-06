Le truffe ad alberghi e ad anziani non si fermano nemmeno d’estate: Carabinieri in azione in Val di Fiemme

Connect on Linked in

Ancora truffatori nella rete dei Carabinieri di Cavalese che con l’esplosione della stagione estiva stanno ricevendo continue segnalazioni e denunce per dei raggiri delle più svariare tipologie

Val di Fiemme (Trento) – Nei giorni scorsi, un distinto signore di origini comasche presentatosi presso un Albergo della Valle di Fiemme ha fruito dei servizi di una struttura ricettiva per tre giorni per poi darsi alla fuga senza saldare il conto. L’uomo, con specifici precedenti penali a suo carico, faceva perdere le sue tracce venendo comunque localizzato all’estero. Nel frattempo il soggetto è stato deferito all’autorità Giudiziaria Trentina per il reato di insolvenza fraudolenta.

Un altro allarmante episodio si è registrato a Predazzo, questa volta il danno cagionato alla parte offesa, una donna anziana del luogo 77enne, sarebbe stato di quasi 20.000,00 euro se non per l’immediato intervento dei Carabinieri di Predazzo che riuscivano a bloccare in extremis le transazioni. Nello specifico, il truffatore fintosi un operatore di poste italiane, attraverso raggiri riusciva a farsi comunicare i dati delle sue due carte di credito. A seguito della transazione, la parte offesa insospettitasi interessava i Carabinieri di Predazzo che davano il via ad immediati accertamenti di Polizia Giudiziaria che scoprivano la natura illecita della vicenda e riuscivano grazie alla loro professionalità e risposta immediata al fatto reato a bloccare la transazione, salvaguardando la somma di 20.000,00 che stavano per svanire. Sono in corso approfondite indagini volte ad indentificare l’autore del tentativo di truffa.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trento, invita a diffidare da metodologie di pagamento sospette, in particolare se l’attore è sconosciuto, se l’azione si concretizza nelle giornate di sabato e domenica quando ogni possibilità di intervento tramite propri istituti di credito è pari a zero e se vengono rilevate metodologie “anomale”.