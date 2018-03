Le Paralimpiadi parlano trentino: bronzo per Bertagnolli e Casal

Connect on Linked in

Nella discesa libera. Azzurri terzi in categoria ‘visually impaired’

Trento – Si tingono subito di azzurro le Paralimpiadi Invernali di Pyeongchang. Nella discesa libera di sci alpino Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal hanno infatti ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria visually impaired. I due sciatori trentini hanno fermato il tempo sul 1:26.46.

L’oro è andato al grande favorito della gara, il canadese Macroux (1:23.93), l’argento allo slovacco Krako (1:25.35).

“Meglio di così non poteva andare – ha dichiarato Bertagnolli – sapevamo che potevamo fare bene ma non speravamo in un risultato così importante. Ora speriamo di fare ancora di più e di migliorare questa medaglia, daremo il massimo”.

“Siamo stati fortunati -ha detto Casal- non sentivamo la pressione addosso, forse paradossalmente la sentiremo più adesso. Questa avventura non poteva iniziare in modo migliore, questa medaglia ci dà la carica per affrontare le altre gare che ci attendono”.

Nel giorno della medaglia di Bertagnolli e Casal, grande successo anche degli azzurri dell’hockey contro la Novegia. Tra i protagonisti, il lavisano Gianluigi Rosa autore di una grande rete.

In breve

Trionfo per l’Italia del biathlon in Finlandia grazie alla staffetta mista – Lisa Vittozzi-Dorothea Wierer-Dominik Windisch e Lukas Hofer si sono imposti a Kontiolahti, precedendo l’Ucraina e la Norvegia. Nonostante le difficoltà emerse nella prova di tiro la staffetta è riuscita ad imporsi grazie all’eccellente risultato sugli sci. Nel finale è toccato a Hofer mantenere vive le speranze degli azzurri di salire sul podio. Nonostante un’incertezza nell’ultimo poligono ha recuperato ben due posizioni sciando con grande determinazione, portando la staffetta italiana alla vittoria.