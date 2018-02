Le Pale di San Martino sul cioccolato “made in SudTirol”: “Il lato dolce dell’Alto Adige”

Connect on Linked in

L’acquisto ci viene segnalato in un negozio della Val Venosta, in Alto Adige. L’azienda ha dedicato una cioccolata diversa ad ogni montagna delle Dolomiti

Bolzano – Ogni scalata è una conquista. Così, ogni vetta ha il suo dolce sapore: fondente, alle nocciole, delicato o piccante.

O meglio ancora, cioccolato finissimo all’arancia, “Dunkle Orangenschokolade” per le Pale di San Martino” distribuito da un’azienda con sede a Brunico e marchio originale Alto Adige SudTirol, che alle Dolomiti dedica i suoi prodotti.

La segnalazione ci arriva da un primierotto, che ha acquistato la cioccolata proprio in Alto Adige, in un negozio della Val Venosta. Attirato dalla splendida foto dedicata ovviamente alle Pale di San Martino, patrimonio delle Dolomiti Unesco.

Dalle Pale alla Marmolada

Indagando sul sito dell’azienda altoatesina, si scopre così che le Dolomiti sono le protagoniste di una serie di altri prodotti artigianali, dedicati proprio alle montagne patrimonio Unesco.

Dal cioccolato bianco ‘Marmolada’, fino al fondente ‘Civetta’, passando per le nocciole del ‘Vajolet’, i frutti di bosco della ‘Tofana’, il peperoncino del ‘Pelmo’, la liquirizia delle ‘Cinque Torri’ e così via. Ad ogni gusto quindi, una montagna, con relativa immagine e panorama mozzafiato.

Le Pale di San Martino, divise tra Trentino e Bellunese, diventano l’immagine della cioccolata all’arancia ‘made in SudTirol’. “Dette anche Dolomiti di Primiero e Gruppo delle Pale – si legge sul sito dell’azienda – , sono il più esteso gruppo delle Dolomiti, con circa 240 km² di estensione, situate per la maggior parte in provincia di Belluno ed in parte nel Trentino orientale. Maestose ed eleganti montagne di corallo che svettano imperiose, ma al tramonto sanno arrossire come giovani innamorati…ecco a voi le Pale di San Martino”. Tra le ultime cioccolate ideate, c’è anche il lago di Garda, fondente al limone con pepe.

L’azienda altoatesina

“L’azienda artigianale che produce il cioccolato – si legge nel loro sito – esiste dal 1793 e produce anche caramelle e praline secondo antiche ricette altoatesine. È un’azienda familiare vera. Siamo i produttori di cioccolate, caramelle e praline con un’esperienza di oltre 100 anni, di vero lavoro artigianale. Un’azienda che combina perfettamente le vecchie tradizioni con le strutture moderne. Attrezzata con macchine e tecnica del 20° secolo e con ricette che sono un segreto conservato già da 200 anni.

Le origini del nome risalgono al 12° secolo, la ditta è stata fondata nel 1793 ed è già nella 6^ generazione. Con lo Slogan: “Il lato dolce dell’Alto Adige” vi offriamo un vero pezzo dell’Alto Adige. Siamo presenti con 2 filiali, a Brunico e a Vipiteno e i nostri prodotti si trovano in quasi tutti paesi dell’Alto Adige. Siamo anche presenti sul mercato italiano, austriaco e tedesco”.

I nove Sistemi dolomitici

Le Dolomiti, iscritte nel 2009 nella Lista dei Beni UNESCO, sono divenute Patrimonio dell’umanità: un bene che ci appartiene, quindi. Il Bene Dolomiti UNESCO appartiene a tutti: a chi sulle Dolomiti ci è nato, a chi le frequenta come meta di vacanza, a chi le conosce dai libri, dalle riviste, dal cinema e dalla televisione, a chi ne ha anche solo sentito parlare o le ha studiate nelle loro caratteristiche geologiche, geomorfologiche, naturalistiche, paesaggistiche, culturali, sportive, sociali, economiche.

I nove Sistemi che compongono il Bene Dolomiti UNESCO, pur caratterizzandosi ciascuno per le proprie peculiarità, sono strettamente interconnessi. In queste pagine è possibile visitarli virtualmente, esplorarli dal punto di vista paesaggistico, geologico e geomorfologico, avventurarsi lungo i sentieri ed entrare nei parchi naturali creati per la loro tutela. E ancora: curiosare nei musei e scoprire le caratteristiche più rilevanti della regione dolomitica; ascoltare le leggende locali e imparare a guardare le montagne con gli occhi degli antichi abitanti di questa terra magica.