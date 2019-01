Le Dolomiti si preparano alla “Big Snow” nel weekend: tra venerdì e sabato precipitazioni molto abbondanti a NordEst

Connect on Linked in

Arpav Dolomiti Meteo segnala precipitazioni localmente molto abbondanti sulle zone montane e pedemontane con fase più intensa tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. In alcuni momenti e in varie zone, neve mista a pioggia abbondante. Copiose nevicate in montagna con limite della neve inizialmente a fondovalle, in temporaneo sensibile rialzo specie sulle Prealpi, venti forti da sud

NordEst – Nella giornata di giovedì – spiegano i ‘previsori’ di Arpav Dolomiti Meteo – una saccatura si approfondirà dal Golfo di Biscaglia verso la Spagna, iniziando a richiamare intense correnti prima sud-occidentali poi meridionali di aria umida e via via più mite, che provocheranno un episodio di marcato maltempo tra venerdì e sabato, con un sensibile rialzo termico. Domenica si isolerà una depressione sul Mediterraneo con un possibile rientro di nuvolosità da Est cui si potranno associare nuove deboli precipitazioni e un moderato calo termico; l’evoluzione per domenica resta da confermare.

MeteoTrentino conferma per giovedì, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibilità di qualche debole precipitazione, nevosa anche a bassa quota, specie al primo mattino e nuovamente dalla sera. Venerdì il transito di una perturbazione porterà un marcato peggioramento con precipitazioni diffuse e intense fino a sabato, inizialmente nevose anche a quote basse, poi con limite delle nevicate in graduale aumento dal pomeriggio di venerdì e variabile tra 800 e 1200 m con rialzo più marcato sui settori sud e sudest. Domenica è atteso ancora tempo perturbato con probabili precipitazioni sparse mentre un miglioramento è previsto da lunedì.

L’esperto di MeteoTrento.it Mauro Cagol avverte però: “Venerdì 1. febbraio avremo cielo coperto fin dal mattino con precipitazioni nevose anche a bassa quota, che saranno di moderata, a tratti forte intensità con quantitativi abbondanti di neve al suolo. Da metà pomeriggio l’aumento della temperatura in quota causato dalle umide correnti meridionali trasformerà la neve in pioggia o misto pioggia/neve sotto i 1.000 metri a partire dal Trentino più meridionale e sud-orientale. Tale trasformazione della neve in pioggia o misto pioggia/neve raggiungerà il capoluogo Trento in serata”.

Tempo previsto

giovedì 31. Dopo l’esaurimento delle debolissime nevicate in atto su alcuni settori del bellunese, vi sarà una pausa con qualche schiarita, ma con nuovo aumento della nuvolosità al pomeriggio/sera associato ai primi deboli fenomeni a partire dalle Prealpi occidentali. Temperature diurne ancora su valori bassi per il periodo.

Precipitazioni. Nella notte qualche debole nevicata, eventualmente anche nei fondovalle (20/40%); nelle ore centrali perlopiù assenti (0/10%); al pomeriggio e soprattutto in serata possibili deboli nevicate a partire dai settori prealpini occidentali (60/70%).

Temperature. Minime in marcato aumento nelle valli; massime stazionarie. Su Prealpi a 1500 m min -7°C max -5°C, a 2000 m min -10°C max -7°C. Su Dolomiti a 2000 m min -11°C max -8°C, a 3000 m min -16°C max -10°C.

Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota in intensificazione da deboli a tesi da Sud-Ovest, a 10-40 km/h a 2000 m, 20-60 km/h a 3000 m.

venerdì 1. Marcato peggioramento, con cielo perlopiù coperto e fenomeni diffusi in intensificazione al pomeriggio e soprattutto in serata, con limite delle nevicate in sensibile rialzo soprattutto sulle Prealpi.

Precipitazioni. Nella notte e al primo mattino deboli in estensione da Sud-Ovest verso Nord-Est, nevose fino a fondovalle (60/80%). In mattinata in progressiva intensificazione fino a moderate diffuse (80/100%), con limite della neve in rialzo sulle dorsali prealpine, ancora a fondovalle nei settori chiusi . Al pomeriggio e soprattutto in serata perlopiù moderate/forti diffuse (100%), con quota neve temporaneamente a 1600/1800 m su Prealpi, perlopiù a fondovalle sulle Dolomiti, ma con limite in possibile rialzo fino a 1000/1300 m nei settori meridionali più aperti.

Temperature. In aumento, anche sensibile in quota. Su Prealpi a 1500 m min -4°C max 2°C, a 2000 m min -7°C max 0°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -1°C, a 3000 m min -10°C max -5°C. Venti. Nelle valli generalmente deboli; in quota tesi/forti meridionali, a 20-45 km/h a 2000 m, 35-70 km/h a 3000 m.

La Tendenza per i prossimi giorni

sabato 2. Fino al pomeriggio tempo perturbato con precipitazioni diffuse e abbondanti sulle Dolomiti, moderate e in attenuazione già in mattinata su Prealpi veronesi e vicentine. Al pomeriggio/sera possibili ancora precipitazioni sparse, deboli/moderate. Limite della neve in calo su Prealpi da 1400/1700 m a 1000/1200 m, su Dolomiti da 1000/1300 m a 800/1100 m, anche se in qualche settore più freddo potrà mantenersi a fondovalle anche a quote inferiori. Tra venerdì e sabato si potranno avere massimi di 100/120 mm sulla provincia di Belluno e vicino Trentino, 60/85 mm su veronese e vicentino, con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1600/1800 m per neve leggera, meno a quote inferiori per contributo di pioggia o neve pesante. Venti meridionali in attenuazione.

domenica 3. Giornata perlopiù nuvolosa con possibile ripresa di precipitazioni deboli/moderate, specie sui settori esposti a Est, con limite della neve a 800/1000 m, anche più basso nelle valli dolomitiche chiuse.

Attenzione alla dotazione invernale. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2013 secondo cui l’Ente proprietario della strada e/o il gestore, possono “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La direttiva si applica fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme compreso, appunto, tra il 15 novembre e il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna a quote particolarmente alte. I comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati, secondo quanto previsto all’art. 7, comma 1) del CdS. Le ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e di nevicate in atto. Su www.pneumaticisottocontrollo.it, come ormai consuetudine, è presente l’apposita “area ordinanze”, in cui sarà possibile scaricare tutti i provvedimenti vigenti sul territorio italiano.

