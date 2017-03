Le Dolomiti alla Fiera internazionale ITB di Berlino

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dall’8 al 12 marzo 2017 la Fondazione Dolomiti UNESCO alla Fiera ITB di Berlino, la più grande manifestazione d’Europa dedicata al turismo

Berlino – Dall’8 al 12 marzo 2017 la Fondazione Dolomiti UNESCO alla Fiera ITB di Berlino, la più grande manifestazione d’Europa dedicata al turismo.

Istituzioni, Paesi, città e regioni, operatori turistici e non solo, provenienti da oltre 180 paesi presentano – a Berlino – dall’8 al 12 marzo i loro prodotti e servizi.

Imparare a conoscere culture straniere, ottenere informazioni e ispirazione per il prossimo viaggio, o semplicemente fare una breve vacanza dalla routine quotidiana, per il grande pubblico l’ITB Berlin è proprio questo: un’occasione unica per esplorare il mondo intero nel giro di poche ore.

Le Dolomiti UNESCO

Il Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi ha invitato il Sito Dolomiti UNESCO a partecipare all’ITB Berlin. La Fondazione Dolomiti UNESCO sarà co-exhibitor insieme al Sito del Wattenmeer/Wadden Sea, all’interno dell’area tematica dedicata al Turismo Sostenibile. Un importante riconoscimento per la strategia di gestione del Sito Dolomiti e alle progettualità messe in atto dalla Fondazione e dalle sue Reti funzionali per la promozione di un turismo sostenibile.

“People Protecting Places”: la conferenza

Il turismo sostenibile nei siti UNESCO sarò il tema di un dibattito organizzato congiuntamente dal Segretariato del Wattenmeer/Wadden Sea e dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. Giovedì 9 marzo dalle 14.00 alle 16.30 si terrà la tavola rotonda “People Protecting Places: Sustainable Tourism in World Heritage sites” (Le persone proteggono i luoghi: turismo sostenibile nei Siti del Patrimonio Mondiale UNESCO).

I Siti Patrimonio dell’Umanità sono spesso importanti mete di viaggio. Diversi i Siti che hanno messo a punto una strategia di turismo sostenibile, tra i quali il Wattenmeer/Wadden Sea e le Dolomiti. Il workshop di giovedì 9 marzo all’ITB di Berlino consentirà un confronto fra le strategie di turismo sostenibile e le esperienze di diversi Siti seriali Patrimonio dell’Umanità. I due Siti UNESCO hanno infatti in comune la serialità, elemento che aggiunge una maggior complessità all’obiettivo di governance sostenibile.

Un confronto stimolante e arricchente al quale parteciperà la Presidente della Fondazione Mariagrazia Santoro insieme al Direttore Marcella Morandini. L’invito è a seguire i canali social dove si potrà trovare un reportage quotidiano dell’evento.