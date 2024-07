Le comunità del Primiero e Vanoi accolgono il Cardinale Pietro Parolin: da lunedì 8 luglio sarà cittadino onorario

Il Segretario di Stato di Papa Francesco, resterà in zona per alcuni giorni di riposo

NordEst – Come da tradizione in questi anni, non mancherà la santa messa del mattino con il Cardinale Pietro Parolin, nella chiesa di Siror: giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 luglio alle ore 8.00.

Domenica 7 luglio alle ore 9.00, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10 luglio alle ore 8.00. “Lo accompagniamo con la preghiera – scrivono le parrocchie locali – riconoscenti per tutto l’impegno di primo collaboratore di Papa Francesco a favore della Chiesa e per la pace nel mondo”.

Al Cardinale la cittadinanza di Primiero

Lunedì 8 luglio alle 20.30 al Palazzo delle Miniere di Primiero, si terrà la Pietro Parolin da pare del Comune di Primiero San Martino, alla presenza delle autorità locali e dei parroci, accompagnata dal coro Sass Maor. , si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al Cardinaleda pare del Comune di Primiero San Martino, alla presenza delle autorità locali e dei parroci, accompagnata dal coro Sass Maor.