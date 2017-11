Dopo le 1650 firme raccolte per la “Ciclabile dello Schenèr”, la Lega chiede informazioni alla Provincia sui progetti con il Veneto

Connect on Linked in

Il progetto di realizzazione della ciclabile dello Schener è iniziato ben dieci anni fa grazie ad uno studio di fattibilità del tracciato che teneva in considerazione l’intero percorso fino a Fonzaso secondo gli accordi intercorsi tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Il primo stralcio della pista è stato aperto nel 2014 ed è il tratto tra la centrale di Pontet e il bivio della Cortella

Primiero (Trento) – “Negli scorsi mesi – spiega la Lega Nord in una interrogazione – è stata però avviata una raccolta firme per richiedere il prolungamento del percorso per sviluppare il tratto dalla località Bus di Imer a Pontet-Monte Croce.

Oltre a ciò, è da evidenziare la mancata realizzazione della galleria di Ponte Oltra, detta anche Pala Rossa, che sembra rientrasse tra gli interventi da mettere in atto con il Fondo dei Comuni confinanti. In verità, non essendo la strada dei Comuni, essendo ancora in atto la convenzione del 2001 tra i Governatori Dellai e Galan (con la quale si prevedeva che i nuovi progetti per la messa in sicurezza della strada regionale 50 tra Fonzaso e Pontet fossero finanziati al 70% dalla Provincia di Trento e al 30% dalla Regione Veneto) e vista la mancanza di risorse del Trentino, l’opera non avrebbe mai visto la luce del sole.

Dalle informazioni in nostro possesso – aggiunge il consigliere provinciale Maurizio Fugatti – , dopo la progettazione preliminare della galleria da parte delle Regione Veneto dal costo di 15,5 mln di euro, i Sindaci pare si siano resi disponibili a investire 5 mln di Euro dal Fondo ma lo stop da parte della Provincia di Trento sembra aver posto definitivamente un freno all’opera. Da qui pare anche il blocco per la ciclabile dello Schener, stralciata dai progetti inseriti tra quelli finanziabili con il Fondo dei Comuni confinanti. Fondamentale quindi un confronto tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto affinché opere così strategiche non rimangano sulla carta.

La Lega interroga quindi la Provincia per sapere:

1. Quali accordi ad oggi siano in essere tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto per la realizzazione delle opere in premessa;

2. Se, a seguito della lettera inviata dal Sindaco di Sovramonte all’Assessore provinciale Gilmozzi e all’Assessore Veneto ai lavori pubblici, sia avvenuto un incontro tra le parti interessate e quale eventualmente l’esito;

3. Quale il costo reale per la realizzazione della galleria di Ponte Oltra, quante risorse a carico della Provincia autonoma di Trento e se siano state tenute in considerazione le preoccupazioni sollevate dal Presidente della Comunità di Primiero e Vanoi circa gli effetti di una frana sulla viabilità;

4. Quali opere siano state realizzate e siano in corso di realizzazione a seguito dell’accordo del 2001 tra i Governatori Dellai e Galan e quale l’importo stanziato dal Trentino;

5. Se corrisponda al vero che, a seguito della mancata realizzazione della galleria, la ciclabile dello Schener sia stata stralciata dai progetti inseriti tra quelli finanziabili con il Fondo dei Comuni confinanti;

6. Vista la raccolta firme avviata negli scorsi mesi, con la quale si chiede il prolungamento del percorso per sviluppare il tratto dalla località Bus di Imer a Pontet-Monte Croce, se la stessa sia stata consegnata alla Consulta dei Sindaci e al Presidente della Comunità del Primiero e Vanoi, e quale sia stato eventualmente il parere dato”.