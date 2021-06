LAVORO/Azienda Ambiente assume operai. A San Martino di Castrozza si cerca gestore per nuovo Distributore. Bar Vallombrosa in affitto

Tre interessanti opportunità lavorative a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Azienda Ambiente srl ha indetto una nuova selezione per l’assunzione di personale operaio da adibire alla raccolta e gestione dei rifiuti anche mediante conduzione di camion a tempo indeterminato e pieno. La posizione comporta la disponibilità a prestare la propria attività, anche in trasferta, presso tutti gli impianti e siti di Azienda Ambiente. La domanda con i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 luglio 2021 presso la sede dalla Azienda Ambiente in via Roma 19, frazione Tonadico, comune di Primiero San Martino di Castrozza (Tn) aperta al pubblico dal lunedì al venerdì nell’orario dalle 08:00 alle 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda Ambiente S.r.l. (tel. 0439/62624) dal lunedì al venerdì ore 8:00/12:00 e il mercoledì pomeriggio ore 14:00/17:00. Scarica bando.

Nuovo distributore San Martino di Castrozza

Avviso acquisizione manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare, mediante invito al confronto concorrenziale, con criterio di aggiudicazione al massimo rialzo, per l’affidamento in concessione dell’impianto per la gestione del servizio di distribuzione carburanti in località Fratazza a San Martino di Castrozza. Scadenza ore 12 del giorno mercoledì 16 giugno 2021. Scarica manifestazione interesse.

Bar Vallombrosa a Fiera di Primiero

Avviso di acquisizione manifestazioni di interesse per affittanza complesso comunale “Bar Vallombrosa” a Fiera di Primiero composto da immobile, attrezzature e licenze di pubblico esercizio. Scadenza ore 12 del giorno martedì 15 giugno 2021. Scarica la manifestazione di interesse.