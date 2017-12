Lavoro, positivi i dati Istat in Trentino: cresce l’occupazione, calano disoccupati e inattivi

Print This Post

Crescono in Trentino gli occupati, calano i disoccupati e gli inattivi in età lavorativa: questo quanto emerge dai dati Istat sul terzo trimestre del 2017, che rafforzano i risultati positivi del trimestre scorso

Trento – “Quasi tutti i settori a parte l’agricoltura registrano un segno + , confermando quindi una ripresa del nostro sistema economico che ci attendiamo prosegua nel 2018 – sottolinea con soddisfazione il presidente Ugo Rossi – A questo risultato concorrono vari fattori, nazionali ma anche locali. Ci sono riscontri significativi anche per l’occupazione femminile, o per un settore come quello delle costruzioni, uno dei più colpiti dalla crisi. Certamente, quindi, questi dati ci consentono di iniziare il 2018 con ancora maggiore fiducia”.

“Possiamo dire senza timore che siamo in una fase nuova – sottolinea a sua volta il vicepresidente Alessandro Olivi – . Gli indicatori sono convergenti, mostrano che il mercato del lavoro reagisce e sembra incrociare i tassi di crescita dell’economia reale. Siamo convinti che la perseveranza con cui abbiamo sempre considerato il tema del lavoro come cruciale delle politiche pubbliche piano piano produca dei risultati. Ma guai ad abbassare la guardia.

Come non abbiamo mai ceduto al pessimismo e al disfattismo, così oggi non dobbiamo fare venir meno l’impegno della Provincia e delle istituzioni. Ad inizio legislatura avevamo detto: bisogna abbassare il tasso di disoccupazione. Eravamo arrivati all’8%, ora siamo sotto il 5%. Dal 2010 è successo solo altre due volte. E’ un risultato importante. Ma questo numero deve continuare ad abbassarsi”.